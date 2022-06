1ére édition du Festival « Passeur de Livre », 24 juin 2022, .

1ére édition du Festival « Passeur de Livre »

2022-06-24 – 2022-06-26

Inédit en France, ce rendez-vous organisé par l’association Alès Agglo Arts et Histoire (AAAAH) ne sera pas un simple salon du livre, mais constituera un événement exceptionnel autour des sciences humaines en présence d’auteurs, d’éditeurs, de grands témoins, avec l’organisation de tables rondes et de débats, sur plusieurs sites d’Alès et d’Alès Agglomération. L’objectif est de réunir entre 20 000 et 25 000 visiteurs pour cette première édition et de faire de ce festival, dans les années à venir, une référence nationale.Au programme : salon du livre, conférences, projections, concertAvec 80 conférences, 5 tables rondes, 2 pièces de théâtre, des projections de films et un concert de trompettes en hommage à Maurice André, le champ des découvertes sera très large. Le Cratère sera l’épicentre de la manifestation : il accueillera dans son hall et sur son parvis un salon du livre d’une centaine de stands avec nombre d’éditeurs nationaux et locaux (Gallimard, Taillandier, les Presses Universitaires de Rennes, AudiableVauvert, Alcide, etc.) qui feront venir leurs auteurs.Le thème : “Étrange, étranger”C’est le thème “Étrange, étranger” qui sera décortiqué et illustré pendant le festival, à travers la géographie, l’histoire, l’ethnologie, mais aussi la philosophie, les sciences politiques et, bien évidemment, la littérature.Comme l’a souligné Jean Lebrun, journaliste renommé et président du Conseil scientifique du festival : « L’étranger, dans son étymologie, ce n’est pas “l’autre”. C’est quelqu’un qui n’était pas du “ban” et auquel on devait l’hospitalité. L’étranger moderne, celui que l’on connaît actuellement, n’est apparu qu’au moment de la création des États-Nations au XIXe siècle ». De quoi nourrir bien des réflexions et des débats.Des partenaires tous azimutsOrganisée par la société Lerycerp et par l’association AAAAH, cette manifestation s’appuiera également sur les partenaires culturels locaux : le Cratère Théâtre, le musée Maison Rouge, le Train à Vapeur des Cévennes, le Festival cinéma Itinérances, l’école du cirque Le Salto, le musée du Désert ou encore le conservatoire Maurice-André. Les établissements d’enseignement ne sont pas oubliés, avec l’intégration des écoles élémentaires, des collèges et des lycées alésiens.Une mobilisation d’ampleur qui a incité le ministère des Affaires étrangères à s’associer à l’événement. Sans oublier la Région Occitanie et les médias nationaux comme Le Monde et France Inter, ainsi que les revues Historia ou Terrain.C’est Jean Lebrun, journaliste et historien qui sera le parrain de l’événement.*Infos pratiques :- Rendez-vous du 24 au 26 Juin 2022INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A VENIR !

festivalpdl30@gmail.com +33 6 09 48 60 16

