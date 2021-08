1ère édition du Festival Hypermondes Place Charles de Gaulle MERIGNAC, 1 octobre 2021, Mérignac.

**Découvrez durant 3 jours la 1ère édition du festival Hypermondes, le festival consacré aux mondes de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 à la Médiathèque Michel Sainte Marie, au Mérignac ciné et sur la Place Charles de Gaulle !** ### Première édition du festival Hypermondes Hypermondes est le premier festival en Nouvelle-Aquitaine consacré aux mondes de l’imaginaire : science-fiction, fantasy, fantastique. C’est un événement où la fiction et la réalité se rencontrent, un espace où tous les imaginaires dialoguent. Pendant 3 jours, des spécialistes en jeux vidéo, des scientifiques, des auteurs, des illustrateurs et des universitaires se mettront à disposition du public pour échanger autour des mondes de l’imaginaire. Au programme : des conférences, tables-ronde, ateliers et projections visuelles. À tout cela s’ajoutent des instants de partage autour de dédicaces d’auteurs et des expositions centrées sur la thématique de l’année : les robots. ### Programmation du festival **Vendredi 1er octobre** _Journée Jeunesse Hypermondes (9h-16h30)_ * Cinéma jeunesse : Le Géant de fer (1999) au Mérignac-Ciné * « Des Robots très curieux », rencontre avec Silène Edgar, Pierre Bordage, Christian Grenier, Christian Poslaniec, Paul Béorn et Gauthier Guillemin, animée et modérée par Nathalie Zema. * « Des robots qui jouent au football / Robocup & Robocup Junior », conférence et démonstration par Olivier Ly (Université de Bordeaux) * Visites guidées exposition Robotic Pulps par Jean-Yves Freyburger * À la Maison de l’économie « Le procès de l’IA » organisé par Marie Coris (Université de Bordeaux), 62 Cours du Maréchal Gallieni, Talence * Soirée Cinéscience (19h00-23h00) : Robot and Frank (2012), Mérignac-Ciné ### Samedi 2 octobre * 9h : « Les petits-déjeuners de la SF » avec les commerçants du marché de Mérignac et la Buvette Hypermondes, en extérieur * 9h30 : Ouverture du festival avec les élus de la Ville de Mérignac, Pierre Bordage, Catherine Dufour, l’équipe du Festival Hypermondes, Hound et Starscream * de 10h à 18h30 : Conférences et tables-rondes : • « Je suis désolé, Dave… L’espace et l’exploration robotique » avec Franck Selsis, Nicolas Martin et François Forget, Philippe Caïs (CNRS) • « Les Hypermondes » avec Jean-Luc Buard, Serge Lehman, Natacha Vas-Deyres, François Angelier et Clément Hummel • « Robots du grand et du petit écran » avec Florent Favard, Claire Cornillon et Danièle André • « Entre culture et recherche », les partenaires d’Hypermondes, des Imaginales à la Chaire Reset avec Stéphanie Nicot et Jordane Provost • « Les 10 ans de J’ai Lu Millénaires » à la Librairie Le Pavé dans la marge, entretien avec Thibaud Eliroff • « Méchas, cyborgs, androïdes : les robots des mangas dans tous leurs états » avec Olivier Paquet, Nathalie Zema, Rémi Lopez, Jean-Pierre Dionnet • « La table des trois Lois – Science-fiction et robotique » avec Nicolas Labarre, Christine Luce, Serge Lehman et Laurent Genefort • « Utopies et lendemains rêvés, le futur des Hypermondes » avec Catherine Dufour, Pierre Bordage, Serge Lehman et Natacha Vas-Deyres * Concert de Marco Walczak Project au Mérignac-Ciné * « Gameplay Robots – créatures mécaniques et artificielles dans le jeu vidéo » avec Guillaume Baychelier * Nuit des bibliothèques sur les jeux vidéo, en présence des studios bordelais invités ### Dimanche 3 octobre * De 10h à 17h : Conférences et tables rondes • « Ex Machina, automates et robots des temps passés » avec Alexandre Marcinkowski et Annie Collognat • « Lex robotica, quand le droit s’empare des robots » avec Laurent Genefort, Marie Coris, Nicolas Rougier • « Science vs Fiction ? » avec Michel Pagel, Sophie Sakka, David Daney et Olivier Ly • « Mais où est Robby ? » conférence décalée de Francis Saint Martin * Clôture du festival en extérieur (17h00), discours de la présidente et annonce du thème 2022 ### Animations parallèles samedi et dimanche * Dédicaces des auteurs sur les stands des éditeurs et des libraires * Démonstration de robots (laboratoire Rhoban et RoboCup) * Démonstration et essais de jeux vidéo par des studios de Bordeaux Métropole * Essai du rover martien Perseverance en réalité virtuelle (SuperCam), Philippe Caïs * Visite guidée exposition Robotic Pulps avec Jean-Yves Freyburger * Déambulation cosplay Star Wars avec R2D2 et C3PO (Association Star Wars Bordeaux) * Musique du festival, JiL, Robotity ### Expositions et animations * L’exposition « Robotic Pulps ! » de Jean-Yves Freyburger, quand les pulps américains de SF imaginaient les robots… * L’atelier de réalité augmentée sur Mars « Voir avec les yeux du Rover 2020 » (LAB / Université de Bordeaux) * L’exposition des sculptures-robots en métal recyclé de MetalEvent ### Informations pratiques Festival Hypermondes – Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 à la Médiathèque Michel Sainte Marie, au Mérignac ciné et sur la Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac Festival gratuit et ouvert à tous. En savoir plus sur le festival : [hypermondes.fr](https://hypermondes.fr/) Réserver gratuitement vos places [ici](https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-hypermondes-98762321763) Les horaires et la programmation sont susceptibles de changements selon l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite

Place Charles de Gaulle MERIGNAC Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde



