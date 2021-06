1ère édition du FESTIVAL DANSEZ EN PAYS DE LA LOIRE Palais des Congrès Atlantia – Parc des Dryades, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, La Baule-Escoublac.

1ère édition du FESTIVAL DANSEZ EN PAYS DE LA LOIRE

du jeudi 1 juillet au dimanche 4 juillet à Palais des Congrès Atlantia – Parc des Dryades

**Championnat de France de Salsa, Bachata, Kizomba** Samedi 3 juillet dans l’auditorium du Palais des Congrès Les meilleurs danseurs de France seront présents pour décrocher le titre et représenter la France aux Championnat du Monde qui auront lieu à Miami le 13 juillet. **Coupe de France de Breakdance** Dimanche 4 juillet dans les arènes des Dryades de la Baule Les Bgirls & les Bboys viendront de toute la France pour participer à cette compétition qualificatrice et être repérés pour i ntégrer les sportifs de haut niveau, porte d’entrée pour les préparations aux Jeux Olympiques 2024. **Championnat amical de Hip Hop** Vendredi 2 juillet dans l’auditorium du Palais des congrès Les pratiquants amateurs ne seront pas oubliés avec des battles pendant lesquelles ils pourront démontrer leur talent dans to us les styles : Popping, Locking, House Dance Animation gratuites V endredi 2 au dimanche 4 juillet inclus sur 4 sites extérieurs (plage & ville) Accessible gratuitement à tout public Préparation physique et mental des compétiteurs Encadrée par les meilleurs coachs français reconnus au niveau international en SBK et l’équipe de France de Breaking pour les Bgirls et Bboys

Certaines activités sont gratuites ((démonstrations & initiations pour le grand public) de 16h à 19h en extérieur – certaines payantes : cours de danse en intérieur sur réservation,

Danses de société, Standards & latines, Country et line, Danses artistiques (jazz, contemporain, classique) Salsa, Bachata, Tango argentin, Pole Dance, Rock & disc. associées, Hip hop & Breaking

Palais des Congrès Atlantia – Parc des Dryades La Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T19:30:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T23:30:00;2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T20:00:00