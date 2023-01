1ère édition du Festival Arabesque Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-01-29 10:00:00 – 2023-01-29 12:00:00

Dordogne Sainte-Foy-la-Grande EUR 1ère édition du Festival Arabesque.

« Portes ouvertes » de danse par les 90 élèves de l’Atelier 104 à 10h.

La Compagnie « Les Dés Rangés » joue son spectacle de danse tout public « Le Bruit des Coquillages » à 11h30.

