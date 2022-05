1ÈRE EDITION DES TRAILS DU PORTAIL DE ROQUANDOUÏRE Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault Avec le concours de la Ville de Saint Gervais sur Mare, de la Communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, un circuit de 25 km – 1800 D+ et 12 km – 800m D+ ainsi qu’une Randonnée de 10 km – 700m D+ sont au programme de cette matinée sportive au départ de la place du Quai. Le retrait des dossards peut s’effectuer le samedi, salle Moutou, entre 16h et 18h. Horaires :

De 6h à 7h30 – Retrait des dossards pour les 25 km – salle Moutou

De 7h30 à 9h – Retrait des dossards pour les 12 km – salle Moutou

8h – Départ des 25 km et Randonnée Pédestre

