1ère édition des Journées Européennes des Métiers d’Art au Conquet Le Conquet, mardi 2 avril 2024.

La première édition 2024 des Journées Européennes des Métiers d’Art, sur le thème Sur le bout des doigts , se déroulera au Conquet du 2 au 7 avril 2024.

Les métiers d’art sont des métiers manuels artisanaux qui mobilisent des savoir-faire traditionnels de haute technicité, souvent d’exception INMA.

Du 2 au 7 avril, trois ateliers situés au sein de notre Petite Cité de Caractère seront en accès libre et feront la démonstration de leurs Métiers d’Art respectifs (Tourneur céramique- Fileur au chalumeau – Sculpteur sur terre).

Sur le parcours, les galeries et les nombreux commerces du Conquet seront aussi à l’heure des JEMA en mettant en avant toute la panoplie de leur offre de saison.

Une Visite découverte des ateliers par les scolaires est proposée le vendredi 5 avril.

Temps fort le week-end des 6 et 7 avril

La salle d‘honneur de l’Hôtel de Ville et l’Espace Tissier accueilleront 11 artisans d’art (dont Céline Sciacqua, vannière et Valérie Salaün, artisan verrier) et 2 artistes peintres le samedi 6 et le dimanche 7 avril.

Une belle occasion de vous permettre de découvrir ou redécouvrir les métiers manuels artisanaux et leurs apports artistiques Tisserand – Ennoblisseur textile – Tapissiers d’ameublements et décorateurs – Photographe technicien – Imprimeur en lithographie – Potier de terre cuite – Verrier au chalumeau – Mosaïste – Vannier – Artistes peintres.

Visiter l’Exposition et pousser la porte des ateliers, c’est rencontrer des personnalités authentiques et découvrir leur créativité. C’est un moment privilégié de partage et d’ouverture.

SUR LE BOUT DES DOIGTS

Entrée libre toute la Semaine du 2 au 7 et le week-end du 6 & 7 avril 2024 de 10h à 18h. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne

