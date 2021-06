1ère Edition des Jardins Gourmands Clairac, 12 juin 2021-12 juin 2021, Clairac.

1ère Edition des Jardins Gourmands 2021-06-12 10:50:00 – 2021-06-12 21:00:00

Clairac 47320 Clairac

EUR Vous pourrez venir découvrir les produits proposés par les brasseurs artisanaux du Lot-et-Garonne, ainsi que des vins bio du département.

De nombreux stands de restauration seront également présents, proposant des plats cuisinés avec des produits du marché, des burgers maison, des crêpes sucrées et salées, des tapas, des macarons et des navettes salées.

Une animation musicale aura lieu tout au long de la journée, avec des concerts et des DJs.

Places assises.

Debout sur le Lot