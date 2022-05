1ère édition de la Semi-Nocturne Armeau Armeau Catégories d’évènement: ARMEAU

Armeau Yonne Armeau Le VTT Club des Intrépides organise pour la 1ère année sa randonnée semi-nocturne. Le départ aura lieu de 18h30 à 21h au terrain des associations.

Plusieurs parcours au choix :

– Marche : 15 km

– Trail : 15,25 km

– VTT : 25,42 km Ravitaillement sur tous les parcours.

Le port du casque, éclairage et gilet fluo est obligatoire.

