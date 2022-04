1ère édition de la Fête de la nature à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Aumale Seine-Maritime Aumale Le fête de la nature se déroulera du 18 au 21 mai 2022 avec un programme riche en animations :

Exposition à la Halle au Beurre MERCREDI 18 :

– Après-midi pêche aux étangs en partenariat avec l’AAPPMA d’Aumale et la fédération de pêche

– Visite de l’exposition par le centre aéré et l’EHPAD d’Aumale JEUDI 19 & VENDREDI 20 :

– Visite de l’exposition par les écoles publiques et privées d’Aumale, un QCM sera remis aux élèves. VENDREDI 20 :

– Marche nocturne : 21h départ du cimetière Sainte-Marguerite (rue des érables) – Retour vers 23h30

Prévoir lampe frontale et/ou de poche / Chaussures de marche / Vêtements selon météo

Animation gratuite et ouverte à tous SAMEDI 21 :

