Ferme des Enfants rue Roger Salengro 62138 HAISNES, le vendredi 26 mars à 09:30

Leçon de l’histoire au service du présent pour penser(*) le mépris, l’hostilité, la haine, la violence, le meurtre, le génocide

• Penser(*) à partir du nazisme : un cas extrême et totalitaire d’un système de haine, de discriminations et de violences meurtrières contre une pluralité de catégories visées (Juif·ves, LGBT, tziganes, « non aryens », Témoin de Jéhovah, Slave, personnes en situation de handicap·es, opposant politiques, etc.)

(*)Penser :Appliquer sa réflexion, son attention à.

Pour s’inscrire :

• tel 06 71 24 80 13 ou mail [claude.deflandre@laposte.net](mailto:claude.deflandre@laposte.net) en indiquant vos noms et prénom ainsi qu’un numéro de téléphone portable et une adresse mail

• en précisant si vous serez en présentiel (nombre de places limité) ou en distanciel (un lien vous sera envoyé par mail une heure avant le début de la formation)

entrée libre sur inscription en présentiel et/ou en distanciel

2021-03-26T09:30:00 2021-03-26T12:00:00

