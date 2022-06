1ère course nature du château

2022-06-18 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-18 20:00:00 20:00:00 Samedi 18 juin, à 17h30, bourg de Saint-Jouvent. 12 km. Départ et arrivée dans le bourg. Buvette et restauration sur place. 10€ / participant. Inscriptions en ligne uniquement. Informations : https://www.facebook.com/enavantsaintjouvent 1ère course nature du château de 12 km, organisée par l’association « En avant Saint Jouvent ». Samedi 18 juin, à 17h30, bourg de Saint-Jouvent. 12 km. Départ et arrivée dans le bourg. Buvette et restauration sur place. 10€ / participant. Inscriptions en ligne uniquement. Informations : https://www.facebook.com/enavantsaintjouvent dernière mise à jour : 2022-05-27 par

