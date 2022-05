1ère course de canards Ussel Ussel Catégories d’évènement: Corrèze

3 Rue du stade Corrèze Ussel A 15h au stade municipal, au bord de la Sarsonne

Tombola avec nombreux lots à gagner, 2€ le ticket Le Rotary Club d’Ussel organise 1ère course de canards (en plastique) sur la Sarsonne. Les profits iront soutenir l’hôpital d’Ussel pour de l’achat de matériel de dentisterie et soutiendront l’achat de lampes solaires pour des écoliers de l’école de Todowa au Bénin. A 15h au stade municipal, au bord de la Sarsonne

