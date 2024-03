1ère course de caisses a savon Port saint pere (44) Port saint pere, samedi 13 avril 2024.

1ère course de caisses a savon Organisée par une bande de motivés, déjà pilotes sur d’autres courses, l’envie de dynamiser le bourg et d’accuillir des fous du volant est bien présente depuis presque un an. Samedi 13 avril, 08h00 Port saint pere (44)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T08:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Le comité des fêtes en partenariat avec la mairie de Port St Père organise sa 1ère course à savon.

une bande de motivé y travaille depuis plusieurs mois.

La course se déroule en plein bourg de Port St Père.

L’arrivée se fait au niveau du port qui borde la riivière Acheneau et l’idée est de s’arrêter avant !!

Fort d’une expérience de pilotes sur divers parcours, nous allons mettre un point d’honneur à faire que cette journée reste dans les mémoires de tous ces fous

nous proposons des bars avec boissons de la région et restauration

en espérant vous voir le 13 avril prochain

vous pouvez retrouver la fiche d’inscription sur les site de la Mairie de Port St Père

Port saint pere (44) Rue de pornic Port saint pere 44710 Loire atlantique Pays de loire Caissesasavonportsaintpere@gmail.com

Caisse savon