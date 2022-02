1ère Course de Caisses à Savon Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

1ère Course de Caisses à Savon Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-08-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-06 02:00:00 02:00:00

2022-08-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-06 02:00:00 02:00:00 Centre-ville ARGELES-GAZOST

à titre informatif :

Matin : animations autour de l’agriculture (tonte de moutons, présentation de tracteurs…)

– Midi : repas Jeunes Agriculteurs

– 13h-17h : course de caisses à savon en centre-ville départ devant la Mairie ….

– 17h30 / 20h : Color Run

– 20h : repas rugby

– 21h30 : concert

Le Club de Rugby USA, les Jeunes Agriculteurs et le Comité des Fêtes organisent la 1ère course de caisses à savon, repas, concerts et animations autour de l'agriculture … Remym65@live.fr +33 6 18 66 92 82

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-02-25

