Amilly Espace jean-vilar Amilly, Loiret 1ère Brocante GEEK et jouets anciens à l’espace Jean-Vilar Espace jean-vilar Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

1ère Brocante GEEK et jouets anciens à l’espace Jean-Vilar Espace jean-vilar, 21 novembre 2021, Amilly. 1ère Brocante GEEK et jouets anciens à l’espace Jean-Vilar

Espace jean-vilar, le dimanche 21 novembre à 09:00

Professionnels, associations, clubs, collectionneurs ou simples passionnés de culture Geek et modèles réduits, pourront se rencontrer à l’Espace Jean Vilar de Amilly (45) où se déroulera la 1ère édition de la brocante Geek & Jouets Anciens.Durant toute la journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et régions limitrophes, dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partagerleur passion de la culture geek, de la miniature et/ou du modélisme : consoles, jeux vidéo, BD, figurines, mangas, rétrogaming, jeux de rôle, produits dérivés série TV, science fiction, autos, trains, avions, bateaux, tracteurs, saynètes ou dioramas, figurines, legos, playmobils, meccano, maquettes, modélisme, poupées, bois tôle & mécanique, jouets et jeux anciens…etc. Ce salon recouvre bon nombre de curiosités et réalisations incroyables. Un réel moment de partage en famille ou entre amis au sein de ce salon dont le maître mot est la convivialité. Date : Dimanche 21 Novembre 2021 Horaires : 9H à 17h Lieu : Espace Jean Vilar Entrée visiteurs : 3 €uros – Gratuit pour les -12ans accompagnés Buffet Buvette Organisation : TANDEM EVENTS [https://www.facebook.com/events/299724785123882](https://www.facebook.com/events/299724785123882) Contact : [miniatures@tandem.events](mailto:miniatures@tandem.events) Renseignements : 06 68 31 79 05

Entrée visiteurs : 3 €uros – Gratuit pour les -12ans accompagnés

1ère Brocante GEEK et jouets anciens à l’espace Jean-Vilar Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Espace jean-vilar Adresse 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Ville Amilly lieuville Espace jean-vilar Amilly