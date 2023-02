1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants Lachapelle-aux-Pots SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Lachapelle-aux-Pots Catégories d’Évènement: Lachapelle-aux-Pots

Oise

1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants, 9 avril 2023, Lachapelle-aux-Pots SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Lachapelle-aux-Pots. 1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants 48 Rue des Potiers Lachapelle-aux-Pots Oise

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-09 16:00:00 Lachapelle-aux-Pots

Oise Lachapelle-aux-Pots 0 0 1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants aux écuries Hénola à Armentières le 9 avril 2023 de 10h à 16h. Entrée Gratuite. Quels genre de végétaux ? Des plantes Vivaces, boutures de plantes d’intérieur, des plants de légumes, des graines de semences, des arbustes, petits arbres fruitiers… 1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants aux écuries Hénola à Armentières le 9 avril 2023 de 10h à 16h. Entrée Gratuite. Quels genre de végétaux ? Des plantes Vivaces, boutures de plantes d’intérieur, des plants de légumes, des graines de semences, des arbustes, petits arbres fruitiers… +33 3 44 04 50 70 Lachapelle-aux-Pots

dernière mise à jour : 2023-02-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray

Détails Catégories d’Évènement: Lachapelle-aux-Pots, Oise Autres Lieu Lachapelle-aux-Pots Adresse 48 Rue des Potiers Lachapelle-aux-Pots Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Ville Lachapelle-aux-Pots SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Lachapelle-aux-Pots lieuville Lachapelle-aux-Pots Departement Oise

Lachapelle-aux-Pots Lachapelle-aux-Pots SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Lachapelle-aux-Pots Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lachapelle-aux-pots sim aisne/oise/somme hdf - office de tourisme du pays de bray lachapelle-aux-pots/

1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants 2023-04-09 was last modified: by 1ère Bourse et d’échanges de plantes et de plants Lachapelle-aux-Pots 9 avril 2023 48 Rue des Potiers Lachapelle-aux-Pots Oise Lachapelle-aux-Pots Lachapelle-aux-Pots Oise Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray

Lachapelle-aux-Pots SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays de Bray Lachapelle-aux-Pots Oise