Bradiancourt Bradiancourt Bradiancourt, Seine-Maritime 1ère bourse aux jouets et puericulture Bradiancourt Bradiancourt Catégories d’évènement: Bradiancourt

Seine-Maritime

1ère bourse aux jouets et puericulture Bradiancourt, 13 novembre 2021, Bradiancourt. 1ère bourse aux jouets et puericulture 2021-11-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-13 17:00:00 17:00:00

Bradiancourt Seine-Maritime Bradiancourt Rdv à la salle des fêtes.

Restauration sur place assurée par le foodtruck “Le Bray Burger”.

Emplacement gratuit. Réservation obligatoire.

Inscription avant le 8 novembre. Rdv à la salle des fêtes.

Restauration sur place assurée par le foodtruck “Le Bray Burger”.

Emplacement gratuit. Réservation obligatoire.

Inscription avant le 8 novembre. +33 6 43 78 91 26 Rdv à la salle des fêtes.

Restauration sur place assurée par le foodtruck “Le Bray Burger”.

Emplacement gratuit. Réservation obligatoire.

Inscription avant le 8 novembre. dernière mise à jour : 2021-09-28 par Office de Tourisme Bray Eawy

Détails Catégories d’évènement: Bradiancourt, Seine-Maritime Autres Lieu Bradiancourt Adresse Ville Bradiancourt lieuville 49.65734#1.39096