1er week-end Bien-Être Chailly-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Chailly-en-Gâtinais

Loiret

1er week-end Bien-Être, 18 mars 2023, Chailly-en-Gâtinais . 1er week-end Bien-Être Chailly-en-Gâtinais Loiret

2023-03-18 – 2023-03-19 Chailly-en-Gâtinais

Loiret 1er week-end Bien-Être à la salle des fêtes par Bulle de douceur. Massages, soins énergétiques, produits artisanaux, bijoux en pierre (lithothérapie), manucure, techniques de relaxations, présentation de produits, ateliers et animations. Entrée gratuite. 1er week-end Bien-Être +33 6 71 26 14 84 Bulle de douceur

Chailly-en-Gâtinais

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Chailly-en-Gâtinais, Loiret Autres Lieu Chailly-en-Gâtinais Adresse Chailly-en-Gâtinais Loiret Ville Chailly-en-Gâtinais Departement Loiret Lieu Ville Chailly-en-Gâtinais

Chailly-en-Gâtinais Chailly-en-Gâtinais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailly-en-gatinais /

1er week-end Bien-Être 2023-03-18 was last modified: by 1er week-end Bien-Être Chailly-en-Gâtinais 18 mars 2023 Chailly-en-gatinais Chailly-en-Gâtinais, Loiret Loiret

Chailly-en-Gâtinais Loiret