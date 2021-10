1er Vide Ta Chambre Lafitte-sur-Lot, 14 novembre 2021, Lafitte-sur-Lot.

1er Vide Ta Chambre Salle des fêtes Rue Principale Lafitte-sur-Lot

2021-11-14 08:00:00 – 2021-11-14 18:00:00 Salle des fêtes Rue Principale

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot

EUR 5 5 Noël approche … Et si on vidait nos chambres!

En partenariat avec Association des 4 Saisons, Le Comité des fêtes vous propose un Vide Ta Chambre.

– Et pour joindre l’utile à l’agréable, à partir de 14h, jeux de société à volonté!

– Buvette et petite restauration.

Noël approche … Et si on vidait nos chambres!

En partenariat avec Association des 4 Saisons, Le Comité des fêtes vous propose un Vide Ta Chambre.

+33 6 81 15 58 75

Noël approche … Et si on vidait nos chambres!

En partenariat avec Association des 4 Saisons, Le Comité des fêtes vous propose un Vide Ta Chambre.

– Et pour joindre l’utile à l’agréable, à partir de 14h, jeux de société à volonté!

– Buvette et petite restauration.

Comité des Fêtes

Salle des fêtes Rue Principale Lafitte-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-10-26 par