Baudricourt Vosges Baudricourt 1er Vide Greniers.

Organisé par le Foyer Rural ADELE & Cie.

2€ le mètre linéaire.

Inscription jusqu’au 30 avril 2022.

Buvette et petite restauration sur place. adele.baudricourt@laposte.net +33 6 99 24 56 65 Foyer Rural « ADELE & Cie » de Baudricourt

