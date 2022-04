1er Triathlon de l’Etang du Puits Argent-sur-Sauldre, 3 juillet 2022, Argent-sur-Sauldre.

1er Triathlon de l’Etang du Puits Argent-sur-Sauldre

2022-07-03 – 2022-07-03

Argent-sur-Sauldre Cher Argent-sur-Sauldre

Les deux triathlons disposent de circuits différents :

– La natation se déroule dans l’Etang du Puits

– Le vélo se fera en une seule boucle, sur des routes typiques de Sologne.

C’est un circuit roulant sans trop de dénivelé avec quelques passages dans des villages.

Le drafting sera interdit,

– La course à pied se fera autour de l’Etang pour le M et au bord du canal pour le S.

Le circuit est naturel, il emprunte des chemins ombragés et naturels avec certains passage trail.

Attention pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas d’inscriptions sur place.

– Les places sont limitées à :

200 inscriptions individuelles et 15 équipes pour le S

200 inscriptions individuelles et 15 équipes pour le M

– La date limite d’inscription est le 26 juin 2022.

Le triathlon de l’Etang du Puits propose deux distances pour cette première édition : le format S (départ 9h30 – 750m/23km/5km) et le format M (départ 14h – 1500m/40km/10km) en inviduel ou en relais.

Les inscriptions se font en ligne sur le site protiming.fr

triathlonetangdupuits@gmail.com http://asgien.natation.free.fr/index.php?page=triathlon-de-l-etang-du-puits

ASGIENTRIATHLON

Argent-sur-Sauldre

