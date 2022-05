1er Triathlon “Brenn’Triman” Le Blanc, 10 septembre 2022, Le Blanc.

1er Triathlon “Brenn’Triman” Le Blanc

2022-09-10 16:00:00 – 2022-09-11

Le Blanc Indre

26.5 EUR 26.5 107.5 1er triathlon au Blanc et en Brenne.

le samedi après-midi : le format S 750m nage / 20 km vélo / 5 km course

le dimanche le format L : 1900 m nage/ 90 km vélo / 20 km course

Triathlon Sprint et Longue distance au pays des mille étangs.

+33 6 75 75 45 65 https://www.klikego.com/inscription/brenntriman-2022/triathlon/1635903517399-1

©BrennTriman

Le Blanc

