1ER TRAIL DE CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos, 27 mars 2022, Saint-Jean-de-Fos.

1ER TRAIL DE CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos

2022-03-27 06:30:00 – 2022-03-27

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos

Le Trail de Clamouse, avec au choix deux parcours de 35,7 km et 12,5 km ainsi qu’une randonnée, va ravir tous les amateurs.

Les départs se feront du Pont du Diable et les arrivées sur la place du village.

Avec le concours de la Commune de Saint Jean de Fos, de la Grotte de Clamouse, de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, les concurrents traverseront les paysages souterrains et féériques de la grotte, avant de s’attaquer aux collines surplombant le site.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Ado d’Ailes, venant en aide aux enfants et adolescents souffrants de troubles psychologiques alimentaires.

Horaires :

6h30 – Retrait des dossards – Salle de la Bugade sous la mairie

8h30 – Départ du Trail de 35,7 km – Le Pic du Diable D+1300 m

9h15 – Départ Trail de 12,5 km – Terre de Légende D+ 500 m

9h20 – Départ de la Randonnée de 12,5 km – Terre Sauvage

traildeclamouse@orange.fr https://traildeclamouse.com/

Saint-Jean-de-Fos

