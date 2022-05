1er tournoi sénior de Badminton Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Oradour-sur-Glane

1er tournoi sénior de Badminton Oradour-sur-Glane, 28 mai 2022, Oradour-sur-Glane. 1er tournoi sénior de Badminton Complexe sportif Oradour-sur-Glane

2022-05-28 – 2022-05-29

Complexe sportif Haute-Vienne Oradour-sur-Glane Sur la journée. Inscription pour les participants séniors. Tarif 13€ pour 1 tableau ; 17€ pour 2 tableaux. Ouvert à tous. Une salle avec 9 terrains. Organisé par l'association Vienne Glane Badminton.

