1er tournoi dégustation de vins organisé par l'Université Sénonaise Pour Tous
La Poterne, 18 mars 2023, Sens

2023-03-18 – 2023-03-18

L’Université Sénonaise Pour Tous organise son 1er tournoi dégustation de vins organisé le samedi 18 mars 2023 à la salle de la Poterne à Sens.

Vous trouverez, ci-après, les éléments pratiques à votre inscription :

– Date : le samedi 18 mars 2023

– Heure de début : 14h30

– Durée : environ 2h30

– Lieu : les salles voutées de la Poterne Garnier des Près, 21 boulevard du 14 Juillet

à 89100 SENS

– Participation de 20 Euro à régler avant le mardi 7 mars 2023

– Réservation dès à présent auprès du Secrétariat de l’USPT

– Ouvert à tout public sans condition

– Nombre limité de places

– Epreuves par équipe de trois personnes

NB : possibilité de s’inscrire seul.e ou à deux et de rejoindre une équipe en cours

de constitution

– Prévoyez papier et crayon

– 4 épreuves distinctes

– 3 espaces « mystère » à découvrir sur place

– Chaque participant repartira avec un lot

– Accès à la salle réservée uniquement aux seuls participants sur inscription

préalable et aux organisateurs

L’animation de ce tournoi sera assurée au micro par Joël Lecoq, professeur en œnologie

à l’USPT avec en fond d’images, un reportage-photos de vignes, vignobles, vendanges.

Le service en tenue sera assuré par les membres actifs du Conseil d’Administration

déjà au fait de leur mission. Ils auront aussi à charge, si besoin, d’aider à la préparation

des exercices et de veiller au bon déroulé des épreuves dans le respect des règles du

jeu. L’équipe, quant à elle, travaille sur le sujet depuis plusieurs semaines déjà pour

concocter ce rendez-vous autour du vin le plus « pétillant » possible.

+33 3 86 64 88 53

dernière mise à jour : 2023-03-01 par