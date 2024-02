1er Tournoi 2024 au Valhalla Ifs, vendredi 23 février 2024.

1er Tournoi 2024 au Valhalla Ifs Calvados

Rien de mieux qu’un bon tournoi de lancer de haches en duo pour bien débuter cette nouvelle année à Ifs et inaugurer comme il se doit les nouvelles pistes ?

De nombreux lots à gagner ! (Ils seront annoncés sur nos réseaux sociaux)

L’inscription au tournoi est accessible à partir de 10 ans accompagné d’un adulte, de quoi passer un bon moment de partage chaleureux et convivial autour d’une activité insolite et à tout âge.

Début du tournoi 20h (séance d’entrainement d’une heure à 19h).

Possibilité de s’inscrire seul, un duo se créera le jour-j.

Pensez à réserver !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

992 Route de Falaise

Ifs 14123 Calvados Normandie contact@levalhalla.fr

