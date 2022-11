1er Tour du Nord Gironde Cézac, 17 juin 2023, Cézac.

1er Tour du Nord Gironde

Salle polyvalente Le Bourg Cézac Gironde

2023-06-17 – 2023-06-18

Salle polyvalente Le Bourg

Cézac

Gironde

Cézac

EUR Le 1er Tour du Nord Gironde, course UFOLEP, est ouverte aux cyclosportifs des 1ére 2éme 3éme et 4éme catégorie. Une belle occasion de découvrir la Haute Gironde de manière sportive !

Le samedi : 1ère étape sur un circuit de 10,270 kms. Remise des dossards et signature de la liste des départs de 13h00 à 14h30 à CEZAC 33620. Départ à 15h00.

Le dimanche 18 juin matin à SAINT-MARTIN DE COUX 17360 : 2ème étape C.L.M. individuel de 5,5 kms. Premier départ 9h00 – puis départ toutes les 30 secondes.

Le dimanche 18 juin après-midi à SAINT- MARTIN DE COUX 17360 : 3ème étape sur un circuit de 9,720 kms. Départ à 15h00.

+33 6 62 81 15 68 Circuit des Vins du Blayais Organisations

Circuit des Vins du Blayais Organisations

Salle polyvalente Le Bourg Cézac

