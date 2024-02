1er SEMI MARATHON Bourbonne-les-Bains, dimanche 26 mai 2024.

1er SEMI MARATHON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

En cette année Olympique, nous sommes ravis de vous annoncer la naissance du 1er Semi-Marathon de Bourbonne-les-Bains, organisé par la Mairie en partenariat avec l’Agence d’Attractivité de la Haute-Marne !

Date de l’événement Dimanche 26 mai 2024

C’est l’occasion parfaite de relever un défi sportif et de vivre une expérience inoubliable en famille, entre amis, collègues ou en solo…

Êtes-vous prêt à relever ce défi ?

Restez connecté pour plus d’informations et de surprises à venir ! ?? On Compte sur vous !

Renseignement à l’Office de Tourisme au 03 25 90 01 71 ou le 07 86 39 16 72

Inscription https://chronopro.net/…/semi-marathon-de-bourbonne-les…/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est

