2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00 Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Chemin de la Boucheyronne

Apt Vaucluse Apt La Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon en partenariat avec Sport Santé en Luberon présentent le 1er Salon Sport & Santé Bien Etre. Tout au long de ce week-end, différents ateliers sportifs et bien être ainsi que des spectacles seront proposés valerie.dupont@paysapt-luberon.fr +33 6 04 59 96 81 Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Chemin de la Boucheyronne Apt

