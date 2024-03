1er SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de LANNEMEZAN (Hautes-Pyrénées) Salle des Fêtes Lannemezan, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-03-31 19:00

Les exposants présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France et d'Occitanie. Un service d'expertise gratuite sera aussi proposé.

Hexagone Mineral vous donne rendez-vous les 30 et 31 mars 2024 pour le 1er salon minéraux fossiles et bijoux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Cet événement se déroulera dans la Salle des Fêtes, idéalement située au cœur de la ville, rue Thiers. Les exposants professionnels ou amateurs participant à ce nouvel événement présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et d’Occitanie. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce rendez-vous incontournable au pied des Pyrénées devrait réunir de très nombreux passionnés de la région. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.

Espace détente : service buvette.

Salle des Fêtes 231, rue Thiers 65300 Lannemezan Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées