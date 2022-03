1ER SALON DU VINYLE ET DE LA MUSIQUE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

1ER SALON DU VINYLE ET DE LA MUSIQUE Agde, 26 mars 2022, Agde.

2022-03-26 – 2022-03-27

Agde Hérault EUR 2 2 Tous les passionnés se donneront rendez-vous autour de la musique et des vinyles. Bourse aux vinyles, rencontres dédicaces, exposition, performance artistique, DJ sets, concerts, apéro dînette et autres surprises au programme de ce week-end dédié à la musique et à la convivialité. Destiné aux mélomanes, vous pourrez déambuler au milieu de stands divers proposant la vente de vinyles, CD, cassettes audio, DVD musicaux, livres et magazines musicaux, instruments de musique, platines et accessoires musicaux.

