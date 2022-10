1ER SALON DU VIN ET DES SPIRITUEUX AVEC LES AMIS DE NESTOR FM Val-de-Meuse Val-de-Meuse Catégorie d’évènement: Val-de-Meuse

2023-04-15 – 2023-04-16 Val-de-Meuse Haute-Marne 35 avenue de Haute-Meuse Salle des Fêtes Val-de-Meuse 1er Salon du Vin et du Spiritueux en Haute-Marne ! Animation par Jenny Martin Chanteuse Musicienne et ses reprises pop rock. Événement organisé par Les Nestor l’association concerts et spectacles en partenariat avec Le Chai de la Croisotte. +33 3 25 90 80 05 Val-de-Meuse

