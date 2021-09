1er salon du véhicule électrique Pléneuf-Val-André, 17 septembre 2021, Pléneuf-Val-André.

1er salon du véhicule électrique 2021-09-17 10:50:00 – 2021-09-19 18:50:00 Rue de la Plage des Vallées Golf BlueGreen

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Venez au 1er salon du véhicule électrique des Côtes d’Armor pour voir plus de 30 véhicules en exposition.

Expo, animations, essais, conseils, restauration sur place.

Ce salon est soutenu par l’AVEM (Association pour l’avenir du Véhicule Électro- mobile) et le Syndicat De l’Énergie des Côtes d’Armor (SDE22) et en partenariat avec les concessions automobiles.

La journée du 17 est dédiée en partie aux administrations et professionnels puis sur le week-end de la semaine européenne de la mobilité dont le slogan est : « Restez en forme. Bougez durable ».

Le pass sanitaire et le respect de gestes barrières seront obligatoires.

https://www.lavoitureelectrique.fr/salon-du-vehicule-electrique_fr/presentation-du-salon/

