2022-10-08 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-09 18:00:00 18:00:00

Bienvenue en Valassothérapie !

Le Salon du Mieux-Être vous accueille sur 2 jours, les 8 et 9 octobre à l’Abbaye du Valasse pour une immersion dans l’univers du mieux-être. Retrouvez une trentaine de praticiens qui exposeront leur spécialité et feront des démonstrations. Vous pourrez également assister à des conférences tout au long du week-end et rencontrer Isabelle CERF.

Programme des conférences :

Samedi 8 octobre

de 10h30 à 12h et de 15h à 17h, dédicaces d’Isabelle CERF

de 14h à 16h, Guillaume LAMOTTE (Coaching développent du potentiel)

de 16h à 18h, Michel MUTEL (Hypnose)

Dimanche 9 octobre

de 14h à 16h, Fabienne FOURNIER (Interprétation des rêves)

de 16h à 18h, Isabelle CERF

e.cabrita@cauxseine.fr +33 7 69 33 43 70 https://www.abbayeduvalasse.fr/maison-d-adele

