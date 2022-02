1er Salon du Livre « Des livres et vous » [A CONFIRMER] Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

1er Salon du Livre « Des livres et vous » [A CONFIRMER] Le Tréport, 20 mars 2022

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Dans quelques semaines, le premier salon du livre du Tréport devrait avoir lieu. Il sera organisé par le casino Joa en collaboration notamment avec l'auteur Pierre Bonzi, grand amateur de jeux de mots, et pourrait s'appeler « Des livres et vous », « Joa de la lecture ». Une quinzaine d'auteurs seront invités dans la salle du littoral du casino.

+33 2 35 50 55 31

Esplanade Louis Aragon Casino Joa Le Tréport

