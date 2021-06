Bidache Bidache Bidache, Pyrénées-Atlantiques 1er salon du livre charnègou du livre Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 De 10h à 18h, cinquante auteurs en dédicace avec la présence de Mémona Hintermann en tant que marraine, grand reporter de télévision et présentatrice de journal à FR3.

11h, inauguration.

De 15h à 16h, table ronde sur le thème « l’Esprit charnègue » ou Les eaux mélées en Pays charnègue » animé par Yvan Bareyre et quatre invités.

De 16h30 à 14h45, interview de Mémona Hintermann interrogée par Christian Lehmann sur son dernier livre « Je n’ai pu ni voir ni entendre ».

