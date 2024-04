1ER SALON DU LIVRE BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron, samedi 25 mai 2024.

1ER SALON DU LIVRE BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron Hérault

La ville vous propose une première édition du salon du livre ! Retrouvez de nombreux auteurs pour adultes (romans policiers, d’aventure, de fiction) et pour enfants (contes, mangas, bande dessinée et fantastiques).

La ville vous propose une première édition du salon du livre ! Retrouvez de nombreux auteurs pour adultes (romans policiers, d’aventure, de fiction) et pour enfants (contes, mangas, bande dessinée et fantastiques). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

6 Rue des Écoles

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie accueil@boujansurlibron.com

L’événement 1ER SALON DU LIVRE BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2024-04-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE