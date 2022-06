1er Salon du Développement Durable à Saint-Quentin

2022-09-30 09:30:00 – 2022-10-01 18:00:00 1er Salon du Développement Durable à Saint-Quentin au Palais des Sports Pierre Ratte et sur le Parc des Champs Élysées. Vendredi 30 Septembre et Samedi 1er Octobre 2022.

Organisé par: L’Association Délégation Femmes 3000 Hauts-de-France, En partenariat avec la ville de Saint-Quentin et l’Agglo du Saint-Quentinois

