Le Poët Le Poët Hautes-Alpes, Le Poët 1er salon du bien-être Le Poët Le Poët Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Le Poët

1er salon du bien-être Le Poët, 11 septembre 2021, Le Poët. 1er salon du bien-être 2021-09-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00

Le Poët Hautes-Alpes Le Poët De nombreux exposants, conférences et animations tout au long du week-end, restauration proposée sur place. lesetoilespoetaines@gmail.com +33 6 16 46 27 71 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Le Poët Autres Lieu Le Poët Adresse Ville Le Poët lieuville 44.29211#5.89728