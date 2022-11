1er Salon des produits du terroir Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

1er Salon des produits du terroir Erquy, 22 avril 2023, Erquy. 1er Salon des produits du terroir

27 Rue Clémenceau Gymnase du collège Thalassa Erquy Côtes-d’Armor Gymnase du collège Thalassa 27 Rue Clémenceau

2023-04-22 – 2023-04-23

Gymnase du collège Thalassa 27 Rue Clémenceau

Erquy

Côtes-d’Armor Erquy Vous y trouverez une large palette de produits régionaux de qualité, costarmoricains mais aussi des « pépites » provenant d’autres régions. Ce sera l »occasion de rencontrer les producteurs et de découvrir leur savoir-faire : produits de la mer, fromages, gâteaux, miel, cidres, bières…Espace dégustation et restauration sur place. Entre 50 et 70 exposants. Les bénéfices éventuels seront reversés à une association locale : la SNSM a été sélectionnée pour cette 1ère édition. pvl22@orange.fr +33 6 40 27 40 20 Gymnase du collège Thalassa 27 Rue Clémenceau Erquy

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Erquy Côtes-d'Armor Gymnase du collège Thalassa 27 Rue Clémenceau Ville Erquy lieuville Gymnase du collège Thalassa 27 Rue Clémenceau Erquy Departement Côtes-d'Armor

Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

1er Salon des produits du terroir Erquy 2023-04-22 was last modified: by 1er Salon des produits du terroir Erquy Erquy 22 avril 2023 27 Rue Clémenceau Gymnase du collège Thalassa Erquy Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Erquy

Erquy Côtes-d'Armor