1er Salon des antiquités militaire Halle de Garlin 9 Cours de la République Garlin

2022-07-17 09:00:00 – 2022-07-17 18:00:00

Garlin Pyrénées-Atlantiques Garlin 0 0 EUR Bourse, achats, ventes, échanges.

Armes anciennes & modernes, livres, chasse, décorations, antiquités militaires, insignes et uniformes, matériels radios, documents et archives.

Exposition de véhicules.

