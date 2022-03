1er SALON DES ANIMAUX DE COMPAGNIE Halle de Martigues, 23 avril 2022, Martigues.

PRESENTATION ———— Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux : chats, chiens, reptiles, rongeurs, oiseaux ! Le bien-être des animaux a pris une place de plus en plus importante ces dernières années et occupe une grande part de l’actualité aujourd’hui, de nombreux exposants autour de la thématique du bien-être seront présents. Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre mon chat ? Quelle activité faire avec mon chien ? Quels sont les derniers produits qui facilitent ma vie de maître ? Tous les exposants et les nombreux spécialistes y répondront ! LE BIEN ÊTRE ———— Le bien-être des animaux a pris une place de plus en plus importante ces dernières années et occupe une grande part de l’actualité aujourd’hui. De nombreux exposants autour de la thématique du bien-être seront présents durant ces deux jours : * Comportementaliste, Communicatrice animale * Dresseur , Educateur * Massothérapeute canin * Garde d’animaux * Stands d’alimentation avec un conseil nutritionnel adapté, phytothérapie et aromathérapie. * Conseillère certifiée en Fleur de Bach * Distributrice indépendante d’accessoires Bien-être – Energetix * Créatrices accessoires indispensables et tendances. Ces professionnels seront là pour partager leur passion et apporter aux visiteurs conseils et recommandations sur la meilleure façon de choyer le pensionnaire de la famille. LES RONGEURS ———— « Rat my World » , vous presentera : * • RATS STANDARD, DUMBO, NU, REX, * • HAMSTERS RUSSES ET SYRIENS * • SOURIS BLANCHE, COULEUR * • MASTOMYS * • GERBILLE * • LAPIN * • COCHON D’INDE LES CHATS ——— Amoureux des chats, ce salon est fait pour vous ! Venez admirer des chats d’exception ! De nombreux éleveurs de chats vous présenteront les plus belles races du monde ! Pour ceux qui souhaiteraient repartir avec l’un de ces adorables chatons, il suffira de se renseigner directement auprès des éleveurs. Venez aussi rencontrer de nombreux adultes champion du monde et champion d’Europe ! Des plus petits aux plus gros, du plus beau au plus connu, du plus rare au plus en vogue… Ils sont tous aussi craquants les uns que les autres ! LES CHIENS ———- Venez découvrir les différentes races de chiens et trouver la race qui conviendra le mieux au mode de vie et au caractère de chacun ! Les visiteurs pourront échanger et discuter directement avec les éleveurs naisseurs français, véritables professionnels passionnés de leur métier. L’éleveur étant le meilleur conseillé pour guider les nouveaux propriétaires, il pourra leurs donner les conseils fondamentaux en matière d’alimentation, d’hygiène, de soins, de santé et d’éducation. Plus de 350 chiots vous attendent à l’ouverture du Salon ! UNE FERME ——— Le Parc Animalier de la Sainte Victoire reconstitue une ferme ! Venez découvrir de nombreux animaux : Chèvres, oies, poules, lapins, furets… L’idée de la ferme pédagogique est simple : créer une harmonie complète entre les enfants petits et ou grands et les animaux. Les enfants vont nourrir les animaux à certaines heures de la journée. INFORMATIONS : ————– * 60/70 exposants * 3 Food Trucks sur place * Horaires: de 10h à 19h * Entrée: 12 ans et +: 7€ / 3 à 11 ans: 5€ / – 3 ans: Gratuit * Page Facebook : [[www.facebook.com/edbouillet/](www.facebook.com/edbouillet/)](www.facebook.com/edbouillet/)

Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



