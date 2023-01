1er Salon des animaux de compagnie et leur bien être Saint-Cannat Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Saint-Cannat EUR 4 7 Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre Pendant deux jours, venez découvrir à Saint Cannat les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux : chats, chiens, rongeurs… ! salonsdusud@orange.fr +33 6 19 63 29 21 RN 7 Le Plan d Aigues, Chemin de la Diligence Espace Aixagone Saint-Cannat

