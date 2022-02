1er Salon des Animaux de Compagnie et leur bien être Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre mon chat ? Quelle activité faire avec mon chien ? Quels sont les derniers produits qui facilitent ma vie de maître ? Tous les exposants et les nombreux spécialistes y répondront ! Pendant deux jours, venez découvrir au Centre des Congrès Agora les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux : chats, chiens, reptiles, rongeurs… ! salonsdusud@orange.fr Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre mon chat ? Quelle activité faire avec mon chien ? Quels sont les derniers produits qui facilitent ma vie de maître ? Tous les exposants et les nombreux spécialistes y répondront ! Salle des Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

