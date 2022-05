1er Relais des Cathédrales Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne L’association 3S organise “Le Relais des Cathédrales”, une course pédestre reliant les villes de Sillery (commune du Grand Reims) à Châlons-en-Champagne par le canal latéral de la Marne. Arrivée au Grand Jard.

Au choix par équipe de 4 ou de 2 ou en individuel.

L’épreuve de 47 km empruntera essentiellement la rive du canal la mieux aménagée. Licence ou certificat médical. http://xn--relaisdescathdrales-nzb.fr/ Avenue du Maréchal Leclerc Arrivée au Grand Jard Châlons-en-Champagne

