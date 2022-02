1er Relais des Ass’O Carhaix-Plouguer, 1 mai 2022, Carhaix-Plouguer.

1er Relais des Ass’O Carhaix-Plouguer

2022-05-01 – 2022-05-01

Carhaix-Plouguer Finistère

Pour les projets de santé 2022 ( On lâche rien !!!), le p’tit Batailleur du Poher et le club local de course d’orientation vous invitent à participer, le dimanche 1er mai 2022, à Kerampuilh, à la première édition du « Relais des Ass’O » : course d’orientation par équipes inter-associations sportives.

Équipes de 6 relayeurs, l’épreuve est remportée par l’équipe totalisant le meilleur temps de course.

Les parcours – au format sprint, de 3 km environ – de cette course en relais sont accessibles à tous sans prérequis et ne nécessitent pas l’usage d’une boussole : libre à chacun d’adapter sa course selon son niveau technique et physique.

Dans un esprit de convivialité, cette manifestation sportive originale a pour objectif de faire découvrir la pratique de la course d’orientation mais également de contribuer à la vie associative de Carhaix.

Alors n’hésitez pas à constituer une ou plusieurs équipes aux couleurs de votre club : c’est une occasion unique pour des sportifs de disciplines différentes de se confronter sur un même terrain de jeu !

Une participation de 6 € est demandée à chaque participant au profit de l’association « C’est à faire – D’ober eo ! ». « Reconnue d’intérêt général, cette association mène de front des projets individuels, mais aussi collectifs afin d’accompagner dans leur développement des enfants que la vie a doté de difficultés supplémentaires ». Elle pourra ainsi contribuer au financement de stages de rééducation intensive en kinésithérapie post AVC du « P’tit Batailleur du Poher » âgé de 5 ans, Senny Quemener.

Pour le reste, nous nous occupons de tout : il faudra juste penser à apporter ses baskets et sa bonne humeur !

Buvette et petite restauration sur place.

relaisdesasso@gmail.com +33 6 62 72 60 43

