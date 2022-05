1ER RÉGIONAL DE PÉTANQUE DE BÉDARIEUX, 6 juin 2022, .

1ER RÉGIONAL DE PÉTANQUE DE BÉDARIEUX

2022-06-06 – 2022-06-06

Organisé par la pétanque Bédaricienne, sous l’égide de Grand Orb et de la ville de Bédarieux n9h Triplette mixte en poules ndoté de 1500€+ les mises n15€/équipe – limité à 156 équipes Restauration rapide et buvette nRenseignements et inscriptions n06 49 22 06 51 ou bedaguylain@hotmail.fr

Organisé par la pétanque Bédaricienne, sous l’égide de Grand Orb et de la ville de Bédarieux n9h Triplette mixte en poules nRestauration rapide et buvette

+33 6 49 22 06 51

Organisé par la pétanque Bédaricienne, sous l’égide de Grand Orb et de la ville de Bédarieux n9h Triplette mixte en poules ndoté de 1500€+ les mises n15€/équipe – limité à 156 équipes Restauration rapide et buvette nRenseignements et inscriptions n06 49 22 06 51 ou bedaguylain@hotmail.fr

dernière mise à jour : 2022-05-13 par