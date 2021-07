La Rochelle La Manufacture CDCN - chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle 1er Regard sur La Traversée – Cie Maricha La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle, le jeudi 2 décembre à 18:30

[ DANSE – SORTIE DE RÉSIDENCE ] ——————————— 1er regard sur La traversée – Cie Maricha —————————————– ### jeu. 2 décembre 18h30 ### 30-60 min – tout public C’est une traversée commune, partagée. Deux danseuses burkinabé – Aïcha Kaboré et Mariam Traoré – s’élancent vers l’inconnu, au-devant de leur destin, sur de nouvelles routes où user leurs chaussures sûrement, leurs illusions peut-être. Ressort de cette aventure au long cours un message d’amour réciproque, l’affirmation d’une sororité inaliénable entre ces deux femmes en dialogue, chacune avec ses émotions, son énergie, son passé, qui vont s’épauler et se soutenir pour affronter ensemble les péripéties, parfois douloureuses, de l’existence. — • En partenariat avec l’Institut français dans la cadre du dispositif Visa pour la création • En partenariat avec le Glob Théâtre • Projet initié grâce à l’impulsion du programme « Engagement féminin » porté entre autres par la Cie Auguste Bienvenue, pour encourager et soutenir l’expression artistique féminine en Afrique. — + d’infos ici > [1er regard – La traversée](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/1er-regard-sur-la-traversee-cie-maricha-2-dec-2021/) — GRATUIT sur réservation ! Pensez à réserver

C'est une traversée commune, partagée. Deux danseuses burkinabé – Aïcha Kaboré et Mariam Traoré s'élancent vers l'inconnu, au-devant de leur destin, sur de nouvelles routes où user leurs chaussures.

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T19:30:00

