La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle, le mercredi 15 décembre à 18:30

### [ DANSE – SORTIE DE RÉSIDENCE ] 1er regard sur Générations ————————– Fabrice Ramalingom – Cie R.A.M.a ——————————– ### mer. 15 décembre 18h30 ### 30-60 min – tout public Sur scène se trouvent Jean, 70 ans, et Hugues, 22 ans. Deux hommes qu’un monde sépare, qui divergent par leur corps, leur expérience, leur vérité de l’instant. Fabrice Ramalingom, à mi-chemin entre eux, questionne leur confrontation, dessine leur relation, entre compétition et complémentarité. Avec Générations, il met en scène la richesse de leur vocabulaire gestuel, la préciosité de leur danse, la singularité de leur communication. En résulte une intense partition qui parle du temps avec simplicité et donne à voir une danse habitée. — Une coproduction La Manufacture CDCN — + d’infos ici > [1er regard – GENERATIONS](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/1er-regard-sur-generations-fabrice-ramalingom-cie-rama-15-dec-2021/) — GRATUIT sur réservation ! Pensez à réserver ! — à La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent, La Rochelle

Sur scène se trouvent Jean, 70 ans, et Hugues, 22 ans. Deux hommes qu'un monde sépare, qui divergent par leur corps, leur expérience, leur vérité de l'instant.

2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T19:30:00

