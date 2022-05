1er RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS TOUR DU CHÂTILLONNAIS, EXPOSITION & BOURSE Châtillon-sur-Seine, 22 mai 2022, Châtillon-sur-Seine.

1er RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

TOUR DU CHÂTILLONNAIS, EXPOSITION & BOURSE Châtillon-sur-Seine

2022-05-22 – 2022-05-22

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

10 10 EUR 1er RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

TOUR DU CHÂTILLONNAIS, EXPOSITION, BOURSE

AVEC L’AMICALE DES MÉCANIQUES ANCIENNES DU CHÂTILLONNAIS -AMAC-

10h-11h30 Balade de véhicules anciens

Exposition bourse

12h-17h Concert de Frock’nRoll

15h Concours Elégance

• Food truck

• Buvette, restauration rapide (par les pompiers de Leuglay)

• Traiteur (plateau repas sur réservation 10 €)

• Produits du terroir (Crémant Gheeraert)

Règlement

• Balade ouverte à tous les véhicules de 40 ou plus

• Inscription au préalable avant le 8 mai 2022

• 10 € par chauffeur pour une plaque, 1 café et un roadbook

• Règlement par chèque

• Le reste de la manifestation est gratuite et ouverte à tous

Châtillon-sur-Seine

